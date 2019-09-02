Geçen sezon oynadığı futbolla herkesin beğenisi kazanan Trabzonspor, yeni sezona da oldukça iyi başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ve AEK engellerini aşarak gruplara kalan Bordo-Mavililer, ligde de ilk iki haftada 4 puan topladı. Ünal Karaman ve öğrencileri, dün de hem iyi performansını sürdürmek hem de 21 yıllık Kadıköy hasretini bitirmek için sahaya çıktı. Ancak tecrübeli hocanın planları tutmadı. Galibiyete kilitlenen Karaman, sahaya oldukça ofansif bir kadro ile çıksa da istediği sonucu alamadı.

Karaman hiç yenilmedi

Sarı-Lacivertliler’e karşı oynadığı 22 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, dün de bu kötü seriye son veremedi. Sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un hasreti 22 yıla çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Fenerbahçe’ye 3 kez rakip olan Karaman, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamasa da, Kadıköy’deki seriyi bitiremedi.

90+6’da yıkılmıştı

Geçen sezon yine Ünal Karaman yönetiminde baştan sona üstün götürdüğü mücadelede son anlara 1-0 önde giren Fırtına, tam galibiyeti kutlamaya hazırlanırken, 10 kişi kalan Fenerbahçe 90+6’da Valbuena ile golü bulmuş ve serinin bitmesine izin vermemişti. Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Fenerbahçe’ye 3 kez rakip olan Karaman, bu maçlarda hiç mağlubiyet yaşamadı, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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