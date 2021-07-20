Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Norveçli sol bek Birger Meling'den Trabzonspor 'a kötü haber... Nimes'in Ligue 2'ye düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan Meling'in yeni takımı belli oldu. 26 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Rennes, bu transfer için Nimes'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

2020/21 sezonu başında Rosenborg'dan 1 milyon Euro bonservisle Nimes'e transfer olan Meling, burada çıktığı 26 resmi maçta 2 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Norveç A Milli Takım formasını 19 kez giyen Meling'in Stabaek, Rosenborg ve Nimes formalarıyla toplam 243 maça çıktı, 12 gol, 31 asistle oynadı.







