Trabzonspor ’un sabah saatlerinde anlaşmaya vardığı Gürcü oyuncu Iraklı Azarovi transferinde pürüz çıktı. Oyuncunun anlaşma imzalamak üzere Trabzon'a geldiği ancak Dinamo Batumi kulübünün Azarovi için son anda fiyat arttırımına gittiği öğrenildi.

Resmi imzalar atılamadı

19 yaşındaki Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin kulübü Dinamo Batumi, Trabzonspor'a evrakları gönderdikten sonra oyuncu için istediği bonservis bedelinde fiyat arttırımına gitti. Bu nedenle Irakli Azarovi transferinin şu an gerçekleşmediği Trabzonsporlu yöneticilerin bu konunun çözüme kavuşması ve imza attırmak için uğraştığı belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılına kadar devam eden Irakli Azarovi bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti. (Ajansspor)