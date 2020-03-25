Ülkemizde daha önce Beşiktaş’ta forma giyen ve şimdilerde kariyerini Belçika’nın KAS Eupen takımında sürdüren Andreas Beck’le, hepimizin evde kaldığı şu günlerde FANATİK olarak çok özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Beck’e, Trabzonspor’un transfer gündemindeki Belçika’nın Mouscron kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Frank Boya’nın yanı sıra, futbolsuz geçen günlerini de sorduk. Şimdi söz, Alman oyuncuda: “Aynı ligde forma giydiğimiz Frank Boya, Belçika’nın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Fizik olarak son derece güçlü bir futbolcu ve savunmaya dönük orta saha olarak oynuyor. Yaklaşık 1.90 cm boylarında ve mücadele gücünün oldukça yüksek olduğu Belçika Ligi’nde bu açıdan adeta altın değerinde bir isim.”

‘Ligin en iyileri arasında...’

“Eupen formasıyla ona karşı şu ana kadar 2 maç yaptım ve son derece zor karşılaşmalar oynadık. İşin savunma yönünde alanları çok iyi kapatıyor, adeta bir duvar gibi. Hırslı bir futbolcu ve bunu saha içindeki karakteriyle de gösteriyor. Kendi pozisyonunda bana göre ligin en iyileri arasında yer alıyor. Belçika’da orta saha pozisyonu çok önemlidir ve Boya da bu açıdan Mouscron için çok önemli bir futbolcu. Savaşcı ve takım oyuncusu. Hücum oyuncularının peşini bırakmayan bir stili var ve topu kapmak konusunda oldukça başaralı. Bir bakıma defansına da büyük güven veriyor. Alanları kapatıyor, top kapıyor. Sonuç olarak onu, özellikle savunma futbolunda son derece faydalı bir oyuncu olarak görüyorum.”

"Bunu kimse hayal edemezdi"

Andreas Beck, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsüyle ilgili olarak, “Yaşam stilimiz bir anda çok farklı boyuta geldi. Böyle bir şey yaşayacağımızı kimse hayal bile edemezdi. Bütün Avrupa olarak evde kalmaktan başka çaremiz yok. Hepimiz için elbette çok zor zamanlar, çünkü bu virüsün etkisinin daha ne kadar süreceğini henüz bilmiyoruz. Elbette futbolu, takım arkadaşlarımı, taraftarları, sevdiğim insanları göremediğim için onları özlüyorum. Ancak bu sayede evde 2 çocuğum ve eşimle daha çok vakit geçiyoruz” diye konuştu.

‘Kendime iyi bakmam gerek’

Beck, bu aranın bir futbolcu olarak zorluğunu ise “Şu anki dönem, adeta sezonun bitmesi ve yeni sezonun başlaması arasında 4-5 hafta takımla olmadığımız zamanlar gibi... Ancak şu an sezon ortasındayız! Klasik idmanlarıma devam ediyorum. Sabah 6-7 gibi kalkıp, çalışmalar yapıyorum. Çünkü kendime iyi bakmam gerekiyor. Ben 33 yaşında tecrübeli bir oyuncuyum ama genç futbolcular için bu kolay değil. Neyse ki, kulübümüz bu açıdan her şeyi düşünmüş durumda” ifadelerini kullandı.

‘Terim’e çok geçmiş olsun’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüsü testinin pozitif çıkmasına çok üzüldüğünü belirten Alman oyuncu, “Kendisi Türk futbolu için çok önemli bir isim. Ona geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bir kez daha herkesi evde kalmaları konusunda uyarmak istiyorum. Herkesin düşüncesine saygılıyım ama, şu an uzmanların dediklerini dikkate alınmalı ve onların verdiği talimatlara uymalıyız” yorumunu yaptı.

M. Çağrı Davran