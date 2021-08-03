Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'le ilgilenen Trabzonspor 'a transferde sürpriz bir rakip çıktı.

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Alexey Lyundovsky Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Görüşmeler gerçekten olumlu bir şekilde devam ediyor ancak Dovbyk'in Trabzonspor'a transferinin yakın olduğunu söylemek için daha erken. Öte yandan, Dovbyk'i birçok kulüp kadrosuna katmak istiyor. Özellikle son günlerde Belçika ekibi Anderlecht, oyuncu için büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.









2023'e kadar sözleşmesi var

Bonservis bedeli 1,5 milyon euro olan Artem Dovbyk'in Dnipro ile Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.