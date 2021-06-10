Süper Lig 'in yeni sezonunda şampiyonluk adına çok daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren ve önemli isimlere imza attıran Trabzonspor 'un Real Betis'ten Cristian Tello ile de ilgilendiği belirtiliyor. İspanyol oyuncu için ise şimdi de Meksika ekiplerinden Monterrey'in devreye girdiği aktarılmakta.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Tello'yu Monterrey Teknik Direktörü Javier Aguirre de kadrosunda görmek istiyor.

Betis ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek Tello'nun bu yaz bir bonservis geliri sağlanarak satılması planlanmakta.