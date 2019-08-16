Fırtına’nın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi Grace Sturridge ile menacerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Sparta Prag karşılaşmasının özel misafirleri oldu. Dün sabah saatlerinde Trabzon’a gelen ve şehri gezen Sturridge ailesi, daha sonra kritik mücadeleyi Medical Park Stadyumu’nda takip etti.

Büyük oranda anlaşıldı

Hem şehirden hem de stattaki atmosferden oldukça memnun kalan Sturridge ailesi, bugün Bordo-Mavili yönetim ile pazarlık masasına oturacak. Taraflar, daha önceki müzakerelerde mali konularda büyük oranda el sıkışırken, bugün yapılacak görüşmede ufak detayların konuşulacağı belirtildi. Sturridge ailesinin, dün şehri gezerken Trabzon’dan ev baktığı da gelen haberler arasında. Geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Sturridge, sezon sonunda serbest kalmıştı.

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