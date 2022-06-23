Öyle ki her iki ülkede forma giyen yabancı oyuncular, 30 Haziran’a kadar kulüpleriyle anlaşamazsa, 1 yıllığına sözleşmelerini askıya alabilecek. Bu gelişme sonrası Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon için BordoMavililer strateji değiştirdi. Brezilyalı stoperi daha önce bonservisiyle almaya çalışan Fırtına, yüksek bonservis talebi nedeniyle Ukrayna ekibiyle anlaşamamıştı. Trabzonspor , son gelişmelerin ardından Marlon’u kiralamak için hamle yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına kiralanması hedefleniyor. FIFA’nın almış olduğu karar sonrası köşeye sıkışan Shakhtar’ın bu kez teklife olumlu yanıt vermesi beklenirken, başka talipleri de bulunan Marlon için Trabzonspor elini çabuk tutuyor.