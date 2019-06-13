Trabzonspor'un hedefi Remi Walter!

Trabzonspor Yönetimi, Onazi’nin takıma geç katılma ihtimaline karşın Remi Walter ile girişimlerini hızlandırdı.... 24 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde...

13 Haziran 2019, Perşembe 08:25
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Trabzonspor'un hedefi Remi Walter!

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer geçtiğimiz sezon Nice takımında forma giyen 24 yaşındaki ön libero Remi Walter için yoğun uğraş veriyor.

RİSK ALMAYACAK

Sakatlığını yeni yeni atlatan Ogenyi Onazi'nin takıma geç katılma ihtimalini düşünen Bordo-Mavili Yönetimin, Walter'ın transferi için tüm şartları zorlayacağı bildirildi.

4 GOLE İMZA ATTI

Sözleşme süresi ve yıllık bedeller konusunda anlaşma sağlanması halinde Walter'ın imza için geleceği ifade edildi. Genç yıldız geçen sezon 4 gol attı.

Kaynak: Takvim

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