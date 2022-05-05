Şampiyon Trabzoınspor'un kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almazken, şampiyonluk sonrası izin alan Marek Hamsik ve Manolis Siopis de kafileye katılmadı. Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Taha Altıkardeş ile Emrehan Gedikli ise Atakaş Hatayspor kafilesinde yer aldı.

TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU

Trabzonspor ’un 22 kişiden oluşan Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.