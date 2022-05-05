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Trabzonspor'un Hatayspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Hamsik, Denswil, Peres, Hüseyin Türkmen, Siopis, Koita, Trondsen kadroda yer almadı.

05 Mayıs 2022, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Hatayspor maçı kadrosu belli oldu

Şampiyon Trabzoınspor'un kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almazken, şampiyonluk sonrası izin alan Marek Hamsik ve Manolis Siopis de kafileye katılmadı. Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Taha Altıkardeş ile Emrehan Gedikli ise Atakaş Hatayspor kafilesinde yer aldı.

TRABZONSPOR’UN KAMP KADROSU

Trabzonspor ’un 22 kişiden oluşan Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.

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