Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun semptomları taşımadığı ve izolasyona alındığı belirtildi.

Arjantin basınında çıkan haberlerde Trabzonspor, tecrübeli oyuncu için bir sene kiralama ve maçların yüzde 50’sinde oynarsa 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Sarı- Lacivertliler’in bu teklifi düşük bulduğu ve kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Haberde pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de yazılmıştı.







