2017-2018 sezonunda 37.9 milyon Euro karşılığında Leicester City'den, Chelsea'ye transfer olan Danny Drinkwater geçen sezon başında Burnley'e ve devre arasında Aston Villa'ya kiralanmıştı. Chelsea'de gözden düşen 30 yaşındaki orta sahanın adı Trabzonspor ile anılmıştı.

Teknik direktör Eddie Newton'un, Maviler ile ikili ilişkilerini kullanarak tecrübeli oyuncuyu ikna edebileceği belirtilmişti. Dün İngiliz basınında çıkan haberlerde yıldız oyuncunun, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Bu durum Bordo-Mavililer taraftarları heyecanlandırdı.