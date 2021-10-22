Trabzonspor 'un Süper Lig 'in 10. haftasında oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. Buna göre kafilede şu futbolculardan oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo

Sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Fode Koita, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Marek Hamsik kadroda yer alırken, eşinin hamileliği nedeniyle Danimarka’ya giden Andreas Cornelius'un ise kafileye İzmir'de katılacağı öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir’e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İzmir’e hareket etti.