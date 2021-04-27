Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

VITOR HUGO

MAJID HOSSEINI

HÜSEYİN TÜRKMEN

ATAKAN GÜNDÜZ

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

BERAT ÖZDEMİR

LEWIS BAKER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUSUF SARI

SAFA KINALI

ABDÜLKADİR ÖMÜR

CALEB EKUBAN

ANTHONY NWAKAEME

DJANINY SEMEDO

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