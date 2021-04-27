Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
VITOR HUGO
MAJID HOSSEINI
HÜSEYİN TÜRKMEN
ATAKAN GÜNDÜZ
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
FARUK CAN GENÇ
BERAT ÖZDEMİR
LEWIS BAKER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
ANASTASIOS BAKASETAS
YUSUF SARI
SAFA KINALI
ABDÜLKADİR ÖMÜR
CALEB EKUBAN
ANTHONY NWAKAEME
DJANINY SEMEDO
BENIK AFOBE