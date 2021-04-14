Nancy formasıyla Fransa Ligue 2'de başarılı bir sezon geçiren Sega Coulibaly'nin ismi Trabzonspor ile anılıyordu. Foot Mercato'ya göre Trabzonspor ve MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen 24 yaşındaki stoper, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

Sega Coulibaly'nin Los Angeles Galaxy ile anlaşma sağladığı belirtiliyor. Fakat MLS ekibi oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak isterken Coulibaly'nin erken serbest kalmak adına kulübü Nancy ile anlaşmaya varamadığı aktarılmakta. Fransız ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek stoperini sezon bitmeden bırakmak istemiyor.