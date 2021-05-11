Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Torino ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla Milan da ilgileniyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre savunma hattına takviye yapmak isteyen Milan, kontratının bitmesinin avantajıyla N'Koulou'yu kadrosuna eklemek istiyor. Oyuncuyla Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekte.

2018'de 3.5 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Torino'ya transfer olan 31 yaşındaki stoper, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.