Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'un listesinde yer alan isimlerden Munir El Haddadi, İspanya'da kalmaya karar verdi. İspanyol basını aralarında Trabzonspor'un da olduğu oyuncunun taliplerini açıklarken Faslı yıldızın LaLiga'da kariyerine devam etmek istediğini aktardı.

Estadio Deportivo'ya göre İngiltere'den Southampton, Türkiye'den Trabzonspor ve bazı İtalyan kulüpleri Munir El Haddadi'yi kadrolarına katmak istiyorlar. Fakat oyuncunun İspanya'da kalma tercihi doğrultusunda Alaves ve Getafe ile görüşmelerde bulunduğu belirtilmekte.

Ocak 2019'da 1.05 milyon Euro karşılığında 25 yaşındaki hücumcuyu Barcelona'dan kadrosuna katan Sevilla'nın şimdi ise transfer için 10 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği aktarılmakta.