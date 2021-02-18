Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan ki özellikle Trabzonspor'un ciddi girişimlerde bulunduğu belirtilen Marko Livaja, Hajduk Split'e döndü. AEK ile olan sözleşmesini fesheden Livaja, eski takımı Hajduk Split ile sadece sezon sonuna kadar bir sözleşme imzaladı.

Livaja, sadece hazırlık maçlarında formasını giydiği Hajduk Split'in A takımında bir maça çıkma isteğini sezon sonuna kadar olan bölümde gerçekleştirecek. Hajduk Split forması altında 6 hazırlık maçında forma giymiş olan Livaja, sonrasında 2010 yılında Inter'e transfer olmuştu.

AEK'daki performansıyla dikkatleri çeken Livaja'nın Yunan ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecekti ki takımdan erken ayrılarak yine sezon sonuna kadar bir anlaşma yoluna gitti. Trabzonspor'un listesinde olduğu belirtilen Livaja'nın sezon sonunda yine farklı bir takıma gitmesi bekleniyor.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Livaja, "Bu kadar uzun zamandan sonra eve döndüğüm için mutluyum. Buradaki fırsatları da zorlukları da dört gözle bekliyorum. Sevdiklerimle birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağım için mutluyum. Daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.