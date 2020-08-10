Geride bıraktığımız sezonda TFF 1. Lig'de Balıkesirspor forması giyen ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Malili oyuncu Aly Malle'nin yeni adresi Sivasspor oldu. Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan ve hatta öncesinde prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilen Malle, Sivasspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Udinese'den kiralık olarak Balıkesirspor forması giyen ve 26 maçta 6 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da talebi üzerinde kadroya katıldı.

Udinese'den kiralık geldiği Balıkesirspor'un yaz aylarında bonservisi ile kadrosuna kattığı oyuncunun Sivasspor'a transferi ile ne kadar bonservis ücreti elde edeceği henüz belli olmadı. 22 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Watford, Recre Granada, Udinese, Lorca, Grasshoppers ve Balıkesirspor kadrolarında yer almıştı.

Okan Çellik | FANATİK ÖZEL