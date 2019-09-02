Karadeniz devinin Ganalı golcüsü Caleb Ekuban, Fenerbahçe ağlarını da boş geçmedi... UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan ilk maçta 1 gol ve 1 asist ile oynayan 24 yaşındaki forvet, AEK karşısında da hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Başarılı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk golünü de Sarı-Lacivertli filelere gönderdi.

Ekuban, Avdijaj’ın ortasına iyi yükseldi ve şık bir vuruşla takımına beraberliği getirdi. Ganalı oyuncu, bu sezon 7 maçta 5 gol’e ulaştı. Maçın ardından konuşan Ekuban, sonucu “Buradan 1 puanla ayrılıyoruz, mutlu değiliz ama üzgün de değiliz” sözleri ile değerlendirdi.

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