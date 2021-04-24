Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenerek, 5 hafta aradan sonra galip geldi. Attığı gollerle Karadeniz ekibine galibiyeti getiren isim olan Djaniny, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan tecrübeli forvet, ''İyi bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik ve çok iyi mücadele ettik. Çok koştuk, çok yorulduk. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz.'' ifadelerini kullandı.



