Trabzonspor’da yakalanan çıkışta Nwakaeme-Ekuban-Djaniny üçlüsü başrolü oynarken, bu futbolculara Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın dokunuşu dikkat çekti.

Tecrübeli çalıştırıcının görevine başlamadan önceki dönemde 2 gol, 1 asistle oynayan takımın en önemli silahı Nwakaeme 2021’de fırtına gibi esmeye başladı. Tecrübeli futbolcu forma giydiği son 5 lig maçında 2 kez ağları havalandırırken, takım arkadaşlarına da üç gol pası verdi.

Asıl değişim ise Calec Ekuban’da yaşandı. Bordo-mavili futbolcu sezona sakatlıkla girerken yeni dönemde takımın skor yükünü üstlendi. Avcı’nın göreve başladığı BB Erzurumspor maçına kadar ortalıkta gözükmeyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise 6 gol, 2 asistle takımının toparlanmasında başrolü oynadı.

Tecrübeli teknik adam takımdaki forvet sıkıntısını da Djaniny ile çözdü. Avcı gelene kadar sadece 144 dakika şans bulan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise takımın birinci golcüsü oldu. Djaniny üç kez ağları havalandırdı.

Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Lewis Baker de hem savunmada hem de hücumda daha üretken duruma geldi. Baker ise Avcı döneminde Ankaragücü deplasmanında galibiyet golünü atarken, Hatay deplasmanındaki tek sayının asistini yaptı. (Skorer)