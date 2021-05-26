Trabzonspor'da en yoğun gündem forvet transferi... Sağ bek ve kanat problemini Bruno Peres ile Gervinho hamleleriyle çözen Bordo-Mavilililer'de Abdullah Avcı, takımı taşıyabilecek net bir forvet istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken, listedeki en önemli isimlerden Alexander Cornelius defterini Başkan Ahmet Ağaoğlu mali şartlar nedeniyle bizzat kapattı. Fırtına'da gözler alternatif isimlere çevrildi.

Beklemeye geçti

Porto'yla kendisini Avrupa'ya tanıtan, son olarak Çin ekibi Jinmen Tiger'da görev yapan Tiqiunho Soares yapılan görüşmeler hızlandı. Brezilyalı forvete, tavan ücret olarak belirlenen 1.5 milyon Euro önerilirken, bonservisinin olmaması sebebiyle de 1 milyon Euro bandında bir imza parası teklif edildi. Pazarlıklarda çıkabileceği en yüksek rakamlara çıkan Karadeniz devi artık beklemeye geçti.

Onay bekleniyor

Daha önce de gündeme gelen Michy Batshuayi içinse araştırmalar sürüyor. Tecrübeli oyuncu için geçen sezonu kiralık geçirdiği Crystal Palace satın alma opsiyonuna sahip ancak İngiliz ekibinin bu maddeyi kullanmayı düşünmediği gelen haberler arasında. Belçikalı yıldızın performans ve sakatlık geçmişlerini inceleyen yönetim, mali açıdan da nabız yoklamaya başladı. Transfere onay verilmesi takdirde Fırtına; yıldız oyuncuyu kuracakları şampiyonluk kadrosu fikriyle ikna etmeye çalışacak. Gervinho ve Peres hamleleri de görüşmelerde iyi bir koz olacak.

Atalay Özçelikli