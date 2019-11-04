Trabzonspor'un gol atma serisi 21 maçta bitti

Trabzonspor'un son 21 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırma serisi Göztepe maçıyla sona erdi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 06:01
- A +
Trabzonspor'un gol atma serisi 21 maçta bitti

Trabzonspor, ligde oynadığı son 21 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Göztepe yenilgisinin ardından Karadeniz ekibinin bu serisi de sona erdi.

Fırtına, 21 mücadelenin ardından ilk kez bir maçı boş geçti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...