Trabzonspor, ligde oynadığı son 21 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Göztepe yenilgisinin ardından Karadeniz ekibinin bu serisi de sona erdi.
Fırtına, 21 mücadelenin ardından ilk kez bir maçı boş geçti.
Trabzonspor, ligde oynadığı son 21 karşılaşmanın tamamında rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Göztepe yenilgisinin ardından Karadeniz ekibinin bu serisi de sona erdi.
Fırtına, 21 mücadelenin ardından ilk kez bir maçı boş geçti.
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