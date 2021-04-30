Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor’un, Çizme’deki esas hedefi; Gervinho... Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden Bordo-Mavililer, bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor. Parma’nın Serie A’dan düşmesi sonrası bonservisini almaya hazırlanan Gervinho, Trabzonspor’un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde, Trabzonspor’un eski oyuncusu Didier Zokora da devreye girdi.









‘Şampiyonluğa oynarsın’

2011-2014 yılları arasında 3 sezon Bordo-Mavili formayı terleten Zokora, Fildişi Sahili Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Gervinho ile görüşürken, oldukça iyi referanslar verdi. Zokora’nın vatandaşına, “Tekrar şampiyonluk için oynayabileceğin, seni sahiplenecek bir taraftar grubu var. Trabzon’a gidersen çok mutlu olursun” dediği öğrenildi.

Yönetim hızlı davranıyor

Gervinho ile temaslarını sıklaştıran Bordo-Mavili yönetim, yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiayı havaya sokmayı hedefliyor. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.

FANATİK yazdı İtalyanlar doğruladı

İlk olarak FANATİK’in duyurduğu Trabzonspor-Gervinho flörtü, İtalya basınında da gündem oldu. Çizme basını, 33 yaşındaki Fildişili yıldıza Bordo-Mavililer’in 2 senelik transfer teklifi yaptığını yazdı. Yazın Parma’dan ayrılacağı belirtilen Gervinho’nun Türkiye’ye gitme ihtimali yüksek olarak gösterilirken, oyucunun imza parası ve bonuslarla birlikte senelik 2 milyon Euro’ya yakın bir ücret alacağı vurgulandı.

Safa Can Konuksever







