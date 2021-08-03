Hekimoğlu Trabzon, Trabzonspor ’dan kadrosuna kattığı genç yıldız Tunahan Ergül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin’in katılımı ile yapılan imza töreninde 21 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu kendisini 3 yıllığına kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kadir Kantekin, Tunahan’ın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, “Böylesine iyi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Hem genç hem de yetenekli bir oyuncu. Takımımıza çok katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Tunahan Ergül ise, “Hedeflerim doğrultusunda Hekimoğlu Trabzon’u tercih ettim. Burada kendimi kanıtlayıp yeniden iyi yerlere gelmek istiyorum. Öncelikli hedefimiz bu sezon takımımızı bir üst lige çıkarmak” ifadelerini kullandı.