Trabzonspor’un genç transferleri, Denizli kafilesinde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , bugün yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililer, yarın Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabaka için havayoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan Denizli’ye hareket etti.

GENÇ TRANSFERLER KAFİLEDE

Çeyrek finale yükselme mücadelesinin yapılacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı. Bordo mavili takımın 34 kişilik kadrosundaki 23 oyuncu Denizli kafilesinde yer aldı. Bordo mavililerde Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Antony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny, Dorukhan Toköz, Denswil, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Fode Koita ve Salih Kavrazlı kafileye alınmadı. Devre arasında transfer edilen genç oyuncular ile 24’üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alan Kouassi de kamp kafilesine katıldı.

Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Altaş Denizlispor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Tymoteusz Puchacz, Taha Altıparmak, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Kerem Şen, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Batuhan Kör, Enis Destan, Emrehan Gedikli.

TRABZON, (DHA)







