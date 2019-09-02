Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının da yer aldığı video yayımladı.

Uğurcan Çakır, videoda, kendini bildiğinden beri Trabzonsporlu olduğunu belirterek, "Altyapı olarak söylemeyeyim. Burada oynamanın hayalini kuruyorum. Çünkü 13-14 yaşlarına kadar İstanbul'da büyüdüm. Biz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor için sahada her şeyimizi veriyoruz. Terimizin son damlasına kadar her birimiz sahada mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA