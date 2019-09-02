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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır: İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek istediğini söyledi.

02 Eylül 2019, Pazartesi 17:32
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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır: İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim

Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın açıklamalarının da yer aldığı video yayımladı.

Uğurcan Çakır, videoda, kendini bildiğinden beri Trabzonsporlu olduğunu belirterek, "Altyapı olarak söylemeyeyim. Burada oynamanın hayalini kuruyorum. Çünkü 13-14 yaşlarına kadar İstanbul'da büyüdüm. Biz Trabzonsporluyuz ve Trabzonspor için sahada her şeyimizi veriyoruz. Terimizin son damlasına kadar her birimiz sahada mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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