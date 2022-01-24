İlk yarıda Berkan’ın savunmaya çarpan vuruşunda müthiş bir refleks gösterip, farkın ikiye çıkmasını engelleyen Uğurcan Çakır, ikinci devrede adeta devleşti. Birbirinden önemli 3 kurtarışla güne damga vuran Trabzonspor ’un kaptanı, özellikle Babel’in yarattığı 2 tehlikede inanılmaz şekilde topu çıkardı. Maç sonrası konuşan Uğurcan, “İyi oynamadığımız ilk 45 dakikaydı. Galatasaray ne durumda olursa olsun büyük camia. Bizi çok zorladılar. Müthiş hazırlanmışlar. Bugün geriden gelip kazanmak bizi daha çok ateşledi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Benim performansımın önemi yok. Elimden geleni yapıyorum, çok çalışıyorum” dedi.

‘Büyük sorumluluğum var’

Uğurcan şöyle devam etti: “Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Çok çalıştım, çok çabaladım buralara gelmek için. Bir şehrin büyük bir sorumluluğu var üzerimizde. Herkes çok emek veriyor. Biz çok büyük bir aileyiz. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk yaşarız. Altyapıdan çıkıp, kaptanlığa yükselen bir oyuncu olarak çok istiyorum bu şampiyonluğu. “