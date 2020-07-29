Trabzonspor’un yeni sezonda giyeceği formaların tanıtım videosunda, Trabzon’da lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran ile babası Alaattin Yıldız’ın hikayesi yer aldı. Baba Yıldız’ın hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirdiği, sonrasında da Bordo-Mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örttüğü görülüyor. Hicran’ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansıyor. Formalar yarın TS Club’larda satışa sunulacak.



