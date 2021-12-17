Şu ana kadar 120 bin civarı forma satan Trabzonspor Kulübü, ürün tedarikçisi konusunda da görüşmelere devam ediyor. Puma ve Umbro firmaları ön plana çıkarken, mevcut tedarikçi Macron’la da temasların sürdüğü öğrenildi.

En avantajlı şekilde masadan kalkmayı hedefleyen Bordo-Mavili yönetim, kısa süre içinde yeni firmayı açıklamaya hazırlanıyor. Diğer yandan da stat isimsponsorluğu için büyük markaların devrede olduğu belirtildi.