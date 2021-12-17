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Trabzonspor'un forma sponsorunda geri sayım başladı

Şu ana kadar 120 bin civarı forma satan Trabzonspor Kulübü, ürün tedarikçisi konusunda da görüşmelere devam ediyor. Puma ve Umbro firmaları ön plana çıkarken, mevcut tedarikçi Macron’la da temasların sürdüğü öğrenildi.

17 Aralık 2021, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un forma sponsorunda geri sayım başladı

Şu ana kadar 120 bin civarı forma satan Trabzonspor Kulübü, ürün tedarikçisi konusunda da görüşmelere devam ediyor. Puma ve Umbro firmaları ön plana çıkarken, mevcut tedarikçi Macron’la da temasların sürdüğü öğrenildi.

En avantajlı şekilde masadan kalkmayı hedefleyen Bordo-Mavili yönetim, kısa süre içinde yeni firmayı açıklamaya hazırlanıyor. Diğer yandan da stat isimsponsorluğu için büyük markaların devrede olduğu belirtildi.

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