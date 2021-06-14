TFF’nin açıkladığı 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kuralının değişmemesi halinde Fode Koita’nın transferinin rafa kalkabileceği iddia edilmişti. Ancak oyuncuyla ilgili herhangi bir problemin bulunmadığı ve 3 yıllık sözleşme üzerinden her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Yıllık maliyeti imza parasıyla birlikte1 milyon Euro’yu bulacak olan 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ’un yeni sezon kampında yer alacak.