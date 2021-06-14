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Trabzonspor'un Fode Koita transferinde sorun yok

TFF’nin açıkladığı 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kuralının değişmemesi halinde Fode Koita’nın transferinin rafa kalkabileceği iddia edilmişti. Ancak alınan bilgilere göre transferde herhangi bir pürüz yok.

14 Haziran 2021, Pazartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Fode Koita transferinde sorun yok

TFF’nin açıkladığı 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kuralının değişmemesi halinde Fode Koita’nın transferinin rafa kalkabileceği iddia edilmişti. Ancak oyuncuyla ilgili herhangi bir problemin bulunmadığı ve 3 yıllık sözleşme üzerinden her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Yıllık maliyeti imza parasıyla birlikte1 milyon Euro’yu bulacak olan 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ’un yeni sezon kampında yer alacak.

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