Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçının hakemi Fırat Aydınus'a isyanı sürüyor... Bordo- Mavililer'in Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar söz konusu mücadeledeki penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Bayraktar, "Hakem VAR’a gittiği zaman oradaki 3-4 oyuncumuz, İdari menajerimiz Emrah Tok'a pozisyonun el olduğunu söylediler. İnanılmaz tepki oldu. Biz penaltıya değil, pozisyon başlangıcına itiraz ettik. Kararı vermeden önce hakem Fırat Aydınus, Emrah Tok'a döndü 'El yok’ dedi. Kararı vermeden önce, buraya dikkat çekmek istiyorum. İlk kararı Emrah’a söyledi ve `el yok’ dedi. Sonra penaltı noktasını gösterdi. Ağız okumadan bu görüntüler ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde Aydınus, maç gözlemcisiyle beraber Gaziantep tatlılarını tattı.

'Kurallara uymuyorlar'

Maçtan bir gün önce hakem Fırat Aydınus ile gözlemcininin, tatlı yerken bir araya gelmelerini de eleştiren Bayraktar, "Maçtan 1 gün önce maçın gözlemcisi test yaptırmadığı için hakemle bir araya gelemez. Maçın hakemi ve gözlemcisi test olmadan Gaziantep tatlılarını tattılar. Kurallara uyum sağlamıyorlar. Ben protokole çıkarsam ceza yiyorum ama maçın gözlemcisi ceza almıyor. Bu görüntüler sosyal medyada. Bunlar zaten ihbar sayılıyor ama kimi, kime şikayet edeceğiz" yorumunda bulundu.