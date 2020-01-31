Trabzonspor’un Fenerbahçe planı hazır

Trabzonspor için Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir, ancak yarınki günkü karşılaşma çok daha kritik... Çünkü Fırtına, kazanması durumunda rakibini maç eksiğine rağmen puan cetvelinde altına alacak ve şampiyonluk yolunda iyice iddialı duruma gelecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de bu doğrultuda tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor, kesinlikle 1 puan istemiyor.

Nwakaeme’nin kupada Denizli deplasmanında gördüğü kırmızı kartın haksız olduğu için yapılan itirazdan beklenen karar çıkmadı, Tahkim Kurulu cezayı kaldırmadı. Hüseyin Çimşir, Nijeryalı forvetin yerine Ekuban’ı görevlendirip Fenerbahçe’nin karşısına yine 3 hücumcuyla çıkacak. Çimşir, Sörloth’u ileri uçta, Ekuban ve Sturridge’ı ise kenarlarda görevlendirmeyi düşünüyor.

Rakibi baskıya sokacak

40 yaşındaki teknik adam, maça baskılı başlayıp, golü erken bularak tribün coşkusunu tamamen arkalarına almayı ve rakibi baskıya sokmayı planlıyor.

Akyazı’ya geçtikten sonra evindeki büyük maçlarda hep etkili olan Bordo-Mavililer, cumartesi günü tıklım tıklım dolu tribünler önüne çıkacak.