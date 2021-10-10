Uğurcan Çakır, Edgar IE, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme, Bordo-Mavili takımın Avrupa Konferans Ligi ile Süper Lig ’de oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyerek takımın vazgeçilmezleri olarak dikkati çekti.

Uğurcan ve Edgar, uzatmaya giden Molde maçıyla birlikte toplam 12 karşılaşmanın tamamında bin 110 dakika görev yaptı. Hamsik bin 75 dakika, Nwakaeme bin 56 dakika, Bakasetas ise bin 24 dakika sürealdı. Yeni transferlerden en çok Hamsik oynadı.

Savunmanın solunda büyük rekabet

Denswil ve Trondsen’in iyileşmelerinin ardından Trabzonspor ’da sol bek rekabeti yeniden tavan yaptı. Son maçlarda İsmail Köybaşı ile başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde savunmanın solunda kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

Milli oyuncular takıma katıldıktan sonra Fenerbahçe mücadelesinin 11’ini netleştirmeyi düşünen Avcı, savunmanın göbeğinde ise cezası biten Vitor Hugo’ya görev verecek.







