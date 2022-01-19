Aktif futbol kariyerine Paraguay takımı Club Libertad'da devam eden 38 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen klasından birşey kaybetmiş görünmüyor.

Oscar Cardozo, Club Libertad ile çıktığı 118 karşılaşmada 51 gol, 23 asistle katkı sağladı.