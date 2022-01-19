Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo'nun performansı dikkat çekiyor
Trabzonspor’a 2014 yılında Benfica'dan transfer olan Oscar Cardozo, Trabzonspor formasıyla çıktığı 66 karşılaşmada 28 gol 6 asistlik performans sergileyerek izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.
Aktif futbol kariyerine Paraguay takımı Club Libertad'da devam eden 38 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen klasından birşey kaybetmiş görünmüyor.
Oscar Cardozo, Club Libertad ile çıktığı 118 karşılaşmada 51 gol, 23 asistle katkı sağladı.