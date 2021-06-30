Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkanı ve Divan Üyesi Hikmet Onur, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Onur için İskenderpaşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün eski ve yeni yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hikmet Onur’un cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.