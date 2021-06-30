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Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hikmet Onur, son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkanı Hikmet Onur, son yolculuğuna uğurlandı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 18:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hikmet Onur, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Kulübü'nün eski asbaşkanı ve Divan Üyesi Hikmet Onur, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Onur için İskenderpaşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün eski ve yeni yöneticiler ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hikmet Onur’un cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

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