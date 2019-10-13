Trabzonspor’un en skoreri Sörloth

12 oyuncunun gol ve asist ile takıma katkı sağladığı Trabzonspor'da en çok katkı veren isim 6 gol, 2 asist ile Alexander Sörloth oldu.

13 Ekim 2019, Pazar 06:01
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Trabzonspor’un en skoreri Sörloth

Trabzonspor’da 13 maçlık periyotta 12 oyuncu gol ve asist ile takımına katkı sağlarken, bu noktada skora en çok katkı veren isim ise 6 gol ve 2 asist ile Alexander Sörloth oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Ekuban 5 gol, Sosa 2 gol 3 asist, Nwakaeme 2 gol ve 2 asist, Novak 2 gol 1 asist, Abdülkadir Ömür 1 gol 2 asist, Pereira 1 gol 2 asist, Avdijaj 1 gol 1 asist, Abdulkadir Parmak 1 gol 1 asist, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan Çakır ise 1’er asistle skora katkı sağladı.



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