Trabzonspor yeni sezona sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fanatik Gazetesi yazarları Mehmet Demirkol, Cem Dizdar, Faik Çetiner ve Deniz Çoban bordo-mavili takımın eksilerini artılarını masaya yatırdı.

Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı'nın soruları...

1- Trabzonspor'un geride kalan üç haftada artıları/eksileri nelerdi?

2- Abdullah Avcı'nın performansını nasıl değerlendirirsiniz?

3- Sezona en hazır giren ve hiç hazır olmayan oyuncular size göre hangileri?

MEHMET DEMİRKOL: HÜCUM REPERTUVARLARI 'EKUBAN'SIZ GELiŞTi!

Trabzonspor'un geçen yıldan başlayan kadro yenilemesinin olumlu sonuçlar verdiği açık. Avcı, yıldız oyuncuları oyuna ikna etmekte zorlanmadı. Ekuban dışında önemli bir kayıp vermediler. Ve Gervinho ile Hamsik en iyi dönemlerine yakın oynuyorlar. Nwakaeme'yi küstürmeden kullanabilmesi önemli. Siopis transferinin açığı kapatacağı, Berat'ı rahatlatacağı da açık. Beşiktaş 'la birlikte en net transferleri Trabzonspor yaptı. Bir tek Denswil'in katkısının ne olacağı merak konusu. Ancak genel anlamda 3 Türk oynatma zorunluluğu ya da sert maçlarda 2 bazen 3 yıldız hücumcuyu yedekte bırakmanın psikolojik etkisi dışında herhangi bir dezavantaj görünmüyor.

Bakasetas şimdiden zirvede...

Avrupa'da olmamak da 38 haftalık bir macerada Karadeniz ekibini dinç tutacaktır. Ligde yıldız 10 numaralar var. Ancak performans açısından zirveyi şimdiden yakalamış herhalde ilk oyuncu Bakasetas. Trabzonspor'un bu yıl iki konuda gelişme sağladığı şimdiden görünüyor. Zaten geniş olan hücum repertuvarı Ekuban'ı kaybetmelerine rağmen gelişti. Siopis'in katılımıyla oyunu soğutmaları gerektiğinde ellerinde artık daha fazla seçenek var. Trabzonspor hem denge oyununu hem baskıyı hem de savunma oyununu oynayabilir görünüyor. Cornelius ve Koita'nın gelişi de Avcı'nın elini oldukça kuvvetlendirdi. Hemen her şey istedikleri gibi. Ve bunun fragmanını, 3 haftada sahada gösterdiler. Bu takımda çok daha fazlası var.

FAİK ÇETİNER: SLOGAN:OSENEBUSENE... YANITIM:NEDENOLMASIN!

Trabzonspor, eline kadar gelen şampiyonluğu, 1995/1996 sezonunda Fenerbahçe 'ye, 2019/2020 sezonunda Başakşehir'e kaptırdı. Son haftalarda kaçan bu şampiyonluklar, camiaya büyük travmalar yaşattı. Her sene plansızca yarışa başlayan Trabzonspor, kafasına yatan yüzlerce oyuncu transfer etti. Sonuç, hep hayal kırıklığı. Bu sene durum çok farklı. Abdullah Avcı göreve geçen sene geldi ve takımı adeta 'laboratuvar'a soktu. Yeni sezon için planlarını yaptı ve istediği oyuncuları (Gervinho, Hamsik, Cornelius, Siopis, Denswil) transfer ettirdi. 8+3 kuralı yüzünden de İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadroya dahil etti.

Üstüne koyarak yürüyorlar

Avcı yönetiminde Trabzonspor uzun zamandır maç kaybetmiyor. Ancak şampiyon olmak için kazanmak zorundasın. Hocanın keyfi ve morali yerinde. Takım her geçen gün üstüne koyarak yürüyor. Ancak dediğim gibi, bu sene şampiyonluk, derbileri kazanmakla mümkün. Bu yüzden oynanacak Galatasaray maçı çok önemli. Rakiplerini devirirsen işler kolaylaşır, aksi sonuçlar yeni travmalar yaratır. Trabzon camiası şampiyonluk için bu sene, geçen senelerden daha umutlu ve daha iddialı. Onlar 'o sene bu sene' diyorlar. Neden olmasın?

CEM DİZDAR: 8+3 KURALI NEDENiYLE ÖMÜR ÇOK KIYMETLİ...

En büyük artıları kuşkusuz, Milli Takım arasına 'kazanarak' gelmiş olmaları. Bir takımın 'kazanma' yollarını bulması ve geliştirmesi önemli. Ancak bu aranın ritmlerini kaybetmelerine neden olabileceğini de akılda tutmak gerek. Ön alandaki gösterişli isimlerden oluşan topluluk, Süper Lig için ciddi anlamda tehditkâr nitelikte. Ancak defans ile orta saha dengesi henüz oluşmuş görünmüyor. Bu nedenle de bazı periyotlardaki teklemeler de gözden kaçmadı. Bu nedenle lig ilerledikçe daha çok 'savunma/kontra oyunu' oynanacak olan ligimizde, ummadıkları sıkıntılar yaşayabilirler. Abdullah Avcı, beklenmedik ölçüde gergin başladı. Hiç de tarzı olmadığı halde 'hakem başlıklı' konuşmalar, Avcı gibi takımını geliştirerek ilerleyen bir hoca için 'gerginliğin göstergesi' diye düşünüyorum. Onu bu yeni tarza da 'mahalle baskısı' ve ülkede bir türlü 'terk edilemeyen model' zorladı. Bu gerginliğe sezon başında yapılan 'yüksek yoğunluklu isimlerden oluşan transferler'in yol açtığını düşünmek mümkün.

Mecburi soru: Berat mı Siopis mi!

Ancak başta Beşiktaş olmak üzere 'Üç İstanbullu'nun daha yüksek oktanlı transferleri beklentiyi bir miktar düşürecektir. Bu durum da takıma ve Avcı'ya oyunu geliştirme bağlamında bir miktar rahatlık getirecektir. Çünkü futbolu sahada değil de transfer sezonunda oynamaya alışmış kültürün baskısı bir parça da olsa hafifleyecektir. Uğurcan Çakır gibi üst düzey bir kalecinin önünde oynayanlar daha güvenli olacaktır. Ancak Edgar İe ve Vitor Hugo güçlü görünseler de oturmayan savunma dengesi nedeniyle aksamalar yaşadı. Çünkü kenarlar ya da ön grupla mesafe ezberleri tam anlamıyla oturmadı. En iyilerden görünen Bakasetas, vatandaşı Siopis'i de sahada bulduğunda takımın en özel ismi olacak gibi. Nwakaeme eforu çözücü nitelikte görünürken, marifetli Hamsik ağırlığını yavaş yavaş artırır diye düşünüyorum. Burada da 3 yerli zorunluluğu dengeyi bozacak mı, belirsiz. Yani 'Berat mı Siopis mi' türü ikilemler dengeye etki edecek. Bu durum Abdülkadir Ömür'ün yapabileceklerini, dolayısıyla takım performansını doğrudan etkiler.

DENİZ ÇOBAN: SADECE BiREYSEL YETENEK DEĞiL OYUN KALiTESi DE YÜKSELiYOR

Trabzonspor'un en büyük artısı, bir önceki sezon Abdullah Avcı ile kazandıkları uyumun bu yıla transfer edilmesi. Geçtiğimiz sezon takımın temellerini atan Avcı, bu yıl yaptığı nokta transferlerle kaliteyi yükseltti. Bir diğer avantajları da, Avrupa mesailerinin olmaması. Diğer üç rakibi, Aralık ayına kadar Avrupa'da 6 maç oynayacaklar. Bu durum Trabzonspor için önemli bir avantaj oluşturacak. Rakipleri yıpranırken, Trabzonspor lige konsantre olacak.

Avcı takıma, takım Avcı'ya ısındı

Trabzonspor, iki Roma maçını da hesaba katarsak, kısa sürede 5 maç yaptı. Trabzonspor kadro derinliği yakalasa da sakatı da fazla, aynı zamanda yaşlı da bir takım. Kolay değil. Sıcaklık, nem, seyahatler. Buna rağmen üçte üç yaptılar. Bu çok başarılı bir lig başlangıcı oldu. Abdullah Avcı takımına ısındı. İstediği formatı oturttu. Transferde isabet oranı yüksekti. Trabzonspor sadece bireysel yetenekleriyle değil, oyun kalitesiyle de artık ön plana çıkıyor. Trabzonspor'da Hamsik ve Nwakaeme iyi başladılar. Trabzonspor'un ön tarafındaki oyuncularını izlemek zevk veriyor. Bakasetas ve Berat da iyi başladılar. Ömür ise sezona istediği gibi başlayamadı.











