Trabzonspor, dış sahada ligin ilk yarısına göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 8 maçta 9 puan çıkarabilen ve dış sahada toplanan puan bakımından 9’uncu sırada yer alan Bordo-Mavililer, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla birlikte deplasman karnesini de düzeltti.

İlk yarıda dış sahada oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyetle 9 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 13 puanı hanesine yazdırdı.