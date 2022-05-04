Antalyaspor maçının bitiş düdügünün ardından 37 yıllık hasretin son bulduğu, büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşayan ve dünyada ses getiren kutlamalar yapan Bordo-Mavililer zaferin sevincini İstanbul’da da yaşamaya hazırlanıyor. Akyazı’daki statta, Atatürk Meydanı’nda ve Millet Bahçesi’nde yüzbinlerin katılımıyla yapılan eğlencelerin ardından Trabzonspor taraftarları Yenikapı’da buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl İstanbul’da düzenlediği meşale şovuyla adını duyuran Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 8 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlama programı düzenlenecek.

Geç saatlere kadar sürecek

Sadece İstanbul’dan değil, yurt içi ve yurt dışındaki taraftarların katılımlarının beklendiği ve karnaval havasında geçmesi planlanan gösteri saat 15.00’te başlayacak. Gece geç saatlere kadar devam etmesi planlanan programda çeşitli sanatçılar sahne alacak, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak. Yoğun katılımın beklendiği programda Trabzonspor taraftarları şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşama şansı bulacak.