Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında dün akşam Gençlerbirliği'ne konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibini Atiba Hutchinson, Diaby ve Elneny'nin attığı gollerle 3-0 devirmeyi başardı. Oyunun 52. dakikasında 37 yaşındaki Kanadalı futbolcunun penaltıdan kaydettiği sayıyla öne geçen, 78'de Diaby'nin golüyle farkı artıran ve 81'de de Elneny'nin beyaz noktadan rakip fileleri sarsmasıyla galibiyete uzanan Beşiktaş, ligde 2019- 20 sezonunu 62 puanla tamamladı. Sivasspor'un Göztepe karşılaşmasını 3-1 kaybetmesinin ardından Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sezonu 3. sırada noktaladı.

Kartal'a büyük piyango

Ligde sezonu ikinci sırada bitiren Trabzonspor'un, UEFA'dan gelecek sezon Avrupa kupalarından men cezası alması sonrasında Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Cezayla alakalı olarak CAS'a başvuran Trabzonspor'un istediği cevabı alamaması halinde Kartal'ın Şampiyonlar Ligi macerası tescillenecek. Şampiyon Başakşehir'in Devler Ligi'ne direkt olarak gitmesi sonrası Beşiktaş da Kupa 1'e ön eleme aşamasından katılacak. Ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulüp, Devler Ligi'nde grup aşamalarına kalınması halinde 25 milyon Euro'yu bulan bir geliri elde etme şansını yakalayacak.