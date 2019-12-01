Trabzonspor’un olağan genel kurulu, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulda, Bordo-Mavili kulübün geçen sene 987 Milyon TL olan net borcunun bu yıl 160 Milyon TL azalarak 828 milyon 900 bin TL’ye düştüğü açıklandı. Karadeniz devinin, önümüzdeki yıl gelir-gider bütçesi 740 milyon 100 bin TL denk bütçe olarak belirlendi. Bütçe genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Tek bir olumsuz oy almayan Ahmet Ağaoğlu yönetimi de mali ve idari yönden ibra edildi.

‘Gelirimizin 5 katı borç vardı’

Başkan Ahmet Ağaoğlu da mali durum hakkında detaylı bilgiler verdi. Gelir artırıcı önlemler aldıklarını dile getiren Fırtına’nın patronu, “Gelir gider dengesi göz önüne alındığında gelirimizin 5 katı borcumuz vardı. Bu nedenle en alt limitten bize harcama bilançosu verildi. Gelir arttıkça, içeriye nakit girdikçe bu oranlar yukarıya çıktı. Bunu da ilk başaran biz olduk. Seyirci hasılatları, ürün satışları ve futbolcu satışlarıyla içeriye çok ciddi bir girdi sağladık. Herhalde son 10 yılın en çok sponsor gelirlerini elde ettik. Burada önemli derecede borç kapandı ve harcama limitlerimiz 88 milyon TL’den 140 milyonlara çıktı” ifadelerini kullandı.

‘TFF ile masada mücadele edeceğiz’

Karadeniz devinin Bankalar Birliği tarafından kontrol edildiğini söyleyen Ağaoğlu, “Bu durum hiç hoş değil. Ama bu duruma ne yazık ki kendimizi biz getirdik. Paranın hiçbir yere kaçma şansı yok. Ocak ayında lisans talimatı yürürlüğe girecek. Uyan kulüpler yoluna devam edecek. Uyamayan ceza neyse onu çekmek zorunda kalacak. Benim yarıştığım takım limitlerin dışına çıkmış durumda. Bu talimatların 1 yıl daha ertelenmesi büyük bir haksızlık ve adaletsizlik doğurur. Adaletsizliğin önünü açan bir uygulama olacağı için masada da TFF ile mücadele edeceğiz” dedi.

‘İMKB değerimiz 490 milyon TL’

Trabzonspor’un piyasa değerine de değinen Ağaoğlu, “Ekonominin doğrularını kulübün gelirlerini artırarak, giderleri azaltarak bu noktaya geldik. Kulüp tarihi içerisinde son on yılda ilk kez kulüp ilk çeyrekte kâr açıkladı. Trabzonspor’un İMKB değeri geçen yıla göre yüzde 350 oranında artarak 490 milyon TL gibi bir değere ulaştı. Futbolla alakalı herkesin övgüyle söz ettiği rakamları yakaladık” diye konuştu.