Trabzonspor’un bel kemiği Jose Sosa!

34 yaşında olmasına rağmen bu sezon harika bir futbol ortaya koyan Jose Sosa, adeta şu anda Trabzonspor’un bel kemiği konumunda. Sadece hücumda değil savunmadaki katkısıyla da ön plana çıkan Arjantinli yıldızın bu performansı, istatistiklere de yansıdı.

Maç başına 3.5 top çalma ortalaması tutturan Sosa, bu alanda Süper Lig’de zirvede yer alıyor. Sosa, ayrıca 2.6 kilit pas ile 4., maç başına 2.2 isabetli orta ile de bu alanda 2. sırada kendisine yer buldu.

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