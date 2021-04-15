Süper Lig’deki son 3 maçından beraberlikle ayrılarak 6 puan kaybeden Trabzonspor, cumartesi günü Atakaş Hatayspor’u ağırlayacağı 35. hafta maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyor.

Sezonun ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı. Ligin 31. haftasında evinde Ankaragücü’nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla Demir Grup Sivasspor’la 0-0, Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 ve Çaykur Rizespor’la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, teknik patron Abdullah Avcı idaresinde ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet alamadı.

Galibiyet hasreti çeken Karadeniz ekibi, ligin dişli ekiplerinden Atakaş Hatayspor’a karşı kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor’un kendisini yakalamasını istemiyor. Bordo-mavili takım, Hatay’ı konuk ederken, Alanyaspor ise aynı gün Yeni Malatyaspor’la deplasmanda karşılaşacak. (Skorer)