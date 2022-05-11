Spor Toto Süper Lig 'in 37. haftasında Altay ile karşılaşacak olan şampiyon Trabzonspor , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Bordo-Mavili oyuncuları iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda sürpriz isim

Trabzonspor'un idmanında, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları kopan ve devre arasında yabancı kontenjanında boşluk yaratılması için sözleşmesi geçici olarak askıya alınan Gervinho da yer aldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Bordo-Mavili ekip Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını sürdürecek.







