Süper Lig 'de büyük bir puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi de kazanarak yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Akdeniz ekibine karşı oynayacağı maçın kamp kadrosunu belirledi. Fırtına'da Trondsen ve Erce Kardeşler kafilede yer almazken, geçen hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında başına darbe alan Cornelius kamp kadrosunda yer aldı. Ayrıca önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür ve Vitor Hugo da kadroya dahil edilen isimler arasında yer aldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN ANTALYASPOR MAÇI KADROSU

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode Koita.