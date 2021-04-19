Roma ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Bruno Peres’in İtalya kariyerindeki en iyi halini Torino formasıyla gördük. Tipik bir Brezilyalı sağ bek; harika koşuları olan, iyi bir tekniğe sahip ve atakta etkili bir isim. Torino döneminde hocası Gian Piero Ventura, onu 3-5-2 dizilişinde sağ kanat olarak oynatıyordu. Bu formatta daha ofansif görevlere sahip olmakla birlikte, rakibin sol bekine de daha fazla baskı yapmasını sağladı.

Defansif yönü biraz sıkıntılı

İtalya kariyerindeki dönüm noktası, 30 Kasım 2014’te Juventus’la oynadıkları maçta yaşandı. Topu kendi ceza sahasına yakın bir yerden alıp sağ kanattan mükemmel bir depar atarak hareketlendi ve sağ çaprazdan enfes bir gol attı. Çizme’de insanlar, onun tekniği, gücü ve şut yeteneğine hayran kaldılar. Torino’daki iki başarılı yılı, onu Roma’ya götürdü. Eğer Roma’da Spaletti ile birlikte olsaydı, çok iyi performanslar gösterebilirdi. 3-4-3 yerine Eusebio Di Francesco’nun hocalığında 4-3-3’te sağ bek rolündeydi. Tüm Brezilyalılar’ın genel problemi olarak sağ bekte defansif özellikleri sınırlı kaldı ve geride alan bırakma problemi, daha fazla yararlı olamayacağı düşünülerek onun ülkesine kiralık olarak gönderilmesine neden oldu.

Yaptığı kaza çok konuşuldu

2020 Ocak ayında Roma’ya geri döndü ve Foncesa ile bir şans daha buldu. Florenzi’nin PSG’ye transferi sonrasında 3-4-3 formatında iyi işler yaptı. Gerektiğinde iyi sonuçlar alınması adına sol tarafta bile denendi. Futbol dışı ise 2018 yılında alkollü araç kullanarak yaptığı kaza, çok konuşuldu. Hatta İtalya’daki bir alkol markası, bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunmuş ve daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir özür paylaşımı yayınlamıştı.



