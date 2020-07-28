Ofansif gücü artırmak adına Kanga ile anlaşan Fırtına’ya, önlibero transferinde tanıdık bir isim önerildi: Elneny. Beşiktaş’ta çok iyi bir sezon geçiren ve kiralık kontratı sona eren Mısırlı yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor’a teklif edildi.

Beşiktaş’ta hep oynattı

Bordo-Mavili yöneticiler, takımın başına getirmeye hazırlandıkları Abdullah Avcı’ya Elneny’yi sorarken, tecrübeli teknik adamdan, “Takıma seviye atlatır. Ligi tanıması da büyük avantaj” cevabı geldi. Avcı, eski öğrencisi olan Elneny’yi Beşiktaş’ın başında olduğu dönemde neredeyse tüm maçlarda oynatmıştı. 28 yaşındaki orta saha, Abdullah hocanın en güvendiği isimlerden biriydi.

1.5 milyon Euro aldı

Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş’ta alacakları ödenmediği için 2 kez sözleşmeyi feshetme eşiğine gelen Elneny, Siyah-Beyazlı kulüpte kesinlikle kalmak istemiyor. Kartal’da senelik 1.5 milyon Euro alan Mısırlı futbolcunun menaceriyle Trabzonspor’un profesyonelleri bir görüşme yapacak. Ücret konusunda oyuncuyla anlaşılması halinde Arsenal ile kiralama formülü üzerinden temas kurulacak.

Kupa finali sonrası yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik adamı açıklamaya hazırlanan Trabzonspor’da, 1 numaralı aday Abdullah Avcı. Yönetimin daha önce 2 kez görüştüğü Avcı ile bugün-yarın bir kez daha İstanbul’da masaya oturulacak. Bu toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da olması bekleniyor. Avcı, Trabzonspor’un mevcut durumu, artıları-eksileri ve hedefleriyle ilgili detaylı sunum yapacak. Görüşmede sözleşmesi süresi ve maddi konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Safa Can Konuksever