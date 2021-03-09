Alanyaspor, Trabzon’a ters gelmeye devam ediyor... Taraflar arasında düne kadar oynanan 10 resmi karşılaşmanın 4’ünü kazanan Güney ekibi, güçlü rakibini yine devirdi. Özellikle Akyazı’da yapılan lig maçlarında ciddi bir üstünlüğü bulunan Alanyaspor, bu statta 3. kez galibiyete uzandı. Karadeniz deplasmanında sadece 1 kez yenilen, 1 karşılaşmada da berabere kalan Alanyaspor, ligin ilk yarısındaki maçta yine Trabzonspor’a yenilmemişti. Ligde tam 9 hafta sonra dış sahada 3 puana uzanan Alanyaspor, Bordo-Mavili rakibiyle puan farkını da 5’e düşürmüş oldu. Sezonu ilk 4 potasında bitirmek isteyen Çağdaş Atan ve öğrencileri, sezonun en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Tüm yenilgiler içerde

Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki 3. lig yenilgisini de evinde yaşadı. Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemden bu yana taraftarının yokluğunu fazlasıyla hisseden Bordo-Mavililer, Avcı’nın takımın başında olduğu süreçte Akyazı’da Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor’a mağlup oldu.

Davidson'u durduramadılar

Trabzonspor-Alanya kapışmasına Davidson damga vurdu. Maça yedek başlayan yıldız kanat oyuncusu, 62. dakikada sakatlanan Kadzior’un yerine oyuna girdi. Brezilyalı futbolcu, 73. dakikada kendi çabasıyla golü getirdi ve farkı ikiye çıkardı. Bordo-Mavili savunmacıların durdurmakta güçlük çektiği Davidson, 90+7. dakikada ise Moubandje’nin asistinde şık bir vuruşla ikinci kez ağları havalandırdı. Bu sezon ligde 10 golü bulunan Sambacı, 31 Ocak’taki Sivasspor mücadelesinden sonra ilk kez rakip fileleri sarstı.



